Фестиваль исполнителей народной песни пройдет в Котельниках 4 ноября

Министерство культуры и туризма Московской области, администрация городского округа Котельники и муниципальное автономное учреждение «Культурный комплекс „Котельники“» приглашают принять участие в областном открытом фестивале‑конкурсе исполнителей народной песни и исполнителей музыкальных произведений на ручных гармониках «Играй, гармонь, в Котельниках!».

К участию приглашаются самодеятельные исполнители музыкальных произведений на ручных гармониках, а также солисты и коллективы — исполнители народной песни. Возраст участников не ограничен. При различном возрастном составе необходимо указать в заявке категорию «смешанная».

Мероприятие состоится 4 ноября в Доме культуры «Белая Дача» по адресу: Московская область, город Котельники, микрорайон Белая Дача, дом № 3.

Участие бесплатное. С условиями можно ознакомиться на сайте. Заявки принимаются до 26 октября на электронную почту garmonkotelniki@mail.ru.