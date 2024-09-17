Выставку картин местных художников показали в парке Солнечногорска
Общеобластное мероприятие «Живописный парк», ставшее настоящим праздником искусства на свежем воздухе, прошло в городском парке Солнечногорска. Гостям предложили поучаствовать в пленэре, развлекательных программах и конкурсах, оценить выставки, а местные художники представили свои картины.
На площадке у памятника Лермонтову состоялся концерт оркестра Солнечногорской детской школы искусств под названием «Симфонии осени». Для любителей моды прошел показ шалей, созданных мастером Полиной Утебаевой, в котором приняли участие модели из школы «Леди Винтаж» проекта «Активное долголетие».
Художники Солнечногорья провели пленэр «Парковый пейзаж» и представили финальный вернисаж творческого проекта «По дороге к озеру» под руководством Любови Рябовой. Зрители смогли увидеть работы таких художников, как Ольга Виноградова, Александра Ермакова, Марина Перехрест и Дарья Бусыгина. Заслуженный художник Российской Федерации Роман Фашаян высоко оценил проект и провел анализ работ участников пленэра.
На ярмарке мастеров были представлены уникальные изделия ручной работы, а все желающие могли запечатлеть памятные моменты в фотозоне.
«Событие прошло в парках по всему Подмосковью. В Солнечногорске оно получилось по-особенному душевным и охватило многие виды искусства: живопись, фотографию, музыку. Каждый мог попробовать себя в творческой деятельности или просто насладиться красотой произведений наших мастеров, художников и исполнителей», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Мероприятие получило информационную поддержку от Министерства культуры и туризма Московской области и «МосОблПарка».
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1. Фестиваль искусства прошел в парке Солнечногорска
2. Выставку картин местных художников показали в парке Солнечногорска