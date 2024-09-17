Выставку картин местных художников показали в парке Солнечногорска

Общеобластное мероприятие «Живописный парк», ставшее настоящим праздником искусства на свежем воздухе, прошло в городском парке Солнечногорска. Гостям предложили поучаствовать в пленэре, развлекательных программах и конкурсах, оценить выставки, а местные художники представили свои картины.

На площадке у памятника Лермонтову состоялся концерт оркестра Солнечногорской детской школы искусств под названием «Симфонии осени». Для любителей моды прошел показ шалей, созданных мастером Полиной Утебаевой, в котором приняли участие модели из школы «Леди Винтаж» проекта «Активное долголетие».

Художники Солнечногорья провели пленэр «Парковый пейзаж» и представили финальный вернисаж творческого проекта «По дороге к озеру» под руководством Любови Рябовой. Зрители смогли увидеть работы таких художников, как Ольга Виноградова, Александра Ермакова, Марина Перехрест и Дарья Бусыгина. Заслуженный художник Российской Федерации Роман Фашаян высоко оценил проект и провел анализ работ участников пленэра.

На ярмарке мастеров были представлены уникальные изделия ручной работы, а все желающие могли запечатлеть памятные моменты в фотозоне.