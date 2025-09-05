Фестиваль искусства пройдет в Мытищах 6 сентября

Фестиваль «Народное искусство России» откроется в Мытищинской галерее искусств 6 сентября. Он посвящен памяти искусствоведа Александра Грекова, который много лет занимался сохранением и развитием народных промыслов.

Мероприятие проходит во второй раз и постепенно становится традицией ко Дню города. Его главная идея — показать, как современное искусство связано с народным творчеством и его истоками.

Именно в Мытищах появились два известных промысла, которые в этом году отмечают юбилеи — Жостовская роспись и Федоскинская лаковая миниатюра. На открытии фестиваля в 14:00 для гостей проведут мастер-классы: жостовскую роспись представит заслуженный художник России Лариса Гончарова, а также гости смогут попробовать изготовить и расписать традиционную филимоновскую игрушку.