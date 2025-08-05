Фестиваль искусства и культуры прошел в парках Домодедова

Благодаря фестивалю «Культурный код Подмосковья» парки «Елочки» и «Взлет» в Домодедове стали центром искусства, добрых дел и семейного отдыха. Жители поучаствовали в исторических играх, соревнованиях, викторинах, посетили мастер-классы и благотворительную ярмарку.

Для гостей мероприятия провели тематическую игровую программу, посвященную герою Великой Отечественной войны Виктору Талалихину и истории аэропорта Домодедово. Также в парках организовали спортивные соревнования. Их посвятили олимпийской чемпионке из Домодедова Любови Галкиной. Для всех желающих работали творческие площадки с викторинами и мастер-классами.

Гостей парков также пригласили поучаствовать в благотворительной ярмарке. Мастера и ремесленники представили на ней свои изделия: мыло ручной работы, украшения, игрушки, сувениры из гипса и эпоксидной смолы. Все вырученные средства направили в поддержку детей из приютов и малышей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы помогаем детям из приютов и детям с ограниченными возможностями. У нас есть собственные мастера, которые делают разные поделки», — рассказала представитель благотворительного фонда Анастасия Фатеева.

По словам мастера по созданию вязаных игрушек Татьяны Засыпкиной, игрушки доставляют большое удовольствие и тем, кто их приобретает, и тем, кто их изготавливает.

В завершение мероприятия зрителей ждал уличный кинопоказ и поэтический вечер.