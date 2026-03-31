Более 400 человек приняли участие в фестивале искусств «Зарайская весна»

В субботу, 28 марта, в Зарайском центральном парке прошел второй фестиваль искусств «Зарайская весна». Мероприятие было посвящено особенностям уникальной культуры округа и собрало более 400 человек, как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости фестиваля смогли посетить представление театра ростовых кукол «СОФИТ» из Воскресенска, выставку «Зарайск глазами художников» и поэтический вечер от объединения «Зарайская лира». Тематическая фотозона была посвящена жизни и творчеству народной артистки СССР, уроженки города Зарайск Валентины Сперантовой. Посетители сделали памятные снимки.

Актеры Зарайского народного театра представили пьесу «Мужчина и женщина». Праздничную атмосферу создал концерт фольклорного театра «Вечерка».

Для юных гостей парка провели развлекательную программу «Зарайское разноцветье» и творческие мастер-классы. Коллектив «Искусницы Зарайска» представил свои работы на ярмарке декоративно-прикладного творчества. Тематическая чайная станция напоила горячим чаем всех желающих.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).