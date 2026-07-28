Фестиваль искусств пройдет в Серпухове 8 августа

Серпуховский историко-художественный музей в девятый раз проведет фестиваль «Музей под звездами». Гостей ждут джазовый концерт, мастер-классы, ярмарка, нейроанимация картин и творческие активности.

Фестиваль состоится 8 августа в 19:00. Впервые акция прошла в 2018 году и была приурочена к 100-летию музея.

Тема этого года — «Джаз импрессио». Она вдохновлена выставкой «Импрессионизм с русской душой» и объединяет музыку, живопись и свет, создавая атмосферу русского искусства рубежа XIX–XX веков.

В программе — выступление джазового коллектива Федора Андреева, показ нейроанимации картин музейной коллекции на большом экране, мастер-классы, роспись арт-лавок, ярмарка мастеров, лотерея и развлекательная программа на летней сцене.

Организаторы приглашают художников, иллюстраторов и всех, кто увлекается творчеством, принять участие в росписи музейных арт-лавок. Для этого необходимо подать заявку на сайте музея до 4 августа включительно. С авторами, прошедшими отбор, свяжутся 5 августа.

Посещение фестиваля бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте Серпуховского историко-художественного музея.