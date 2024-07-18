Фестиваль искусств начался в парке скульптора Сергея Казанцева в Истре

Фестиваль посвящен юбилею писателя Александра Пушкина. Поэтому гости парка на мастер-классе слепили из глины персонажей его сказок. Работы посетителей станут героями мультфильмов, которые будут опубликованы в соцсетях.

Также в программу фестиваля включена бесплатная экскурсия, на которой гостей познакомят с творчеством Сергея Казанцева и расскажут, как создаются скульптуры. Интересно, что на территории парка представлено более 300 работ скульптора.