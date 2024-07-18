Фестиваль искусств начался в парке скульптора Сергея Казанцева в Истре

Фото: Телеканал «360»

Фестиваль «Русское слово руками скульптора» стартовал в Истре. Гости парка скульптур Сергея Казанцева смогут бесплатно познакомиться с новыми работами мастера.

Фестиваль посвящен юбилею писателя Александра Пушкина. Поэтому гости парка на мастер-классе слепили из глины персонажей его сказок. Работы посетителей станут героями мультфильмов, которые будут опубликованы в соцсетях.

Также в программу фестиваля включена бесплатная экскурсия, на которой гостей познакомят с творчеством Сергея Казанцева и расскажут, как создаются скульптуры. Интересно, что на территории парка представлено более 300 работ скульптора.

Фото: Телеканал «360»

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Экскурсии и мастер-классы будут проводиться до 30 сентября. Расписание опубликовано в социальных сетях проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах обновить до 2026 года еще 20 школ искусств и домов культуры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дотапались. Hamster Kombat открыл лазейку для мошенников

«Сейчас нас всех тут порежут». Житель Чечни устроил перепалку на пляже в Мариуполе

Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте