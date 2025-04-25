Фестиваль искусств «Богородские Пасхальные встречи» прошел в Ногинске

Гала-концерт XXI ежегодного фестиваля искусств «Богородские Пасхальные встречи» состоялся в Районном доме культуры города Ногинска. Мероприятие прошло при поддержке Богородского благочиния.

Гостей и участников праздника приветствовали священник Николай Герасимов, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское. Программа была насыщенная. В фойе организовали выставку детского декоративно-прикладного творчества и провели познавательные мастер-классы. На сцене дома культуры выступили лучшие творческие коллективы и исполнители Богородского округа.

Музыкальные, поэтические номера подготовили: образцовый коллектив «Ногинский театр юного зрителя», образцовый детский коллектив Московской области «Хореографический ансамбль „Калинка“», вокальный ансамбль «Большая перемена», хореографическая студия «Оригинал», хореографический коллектив «Фантазия», ансамбль казачьей песни «Богородские узоры».