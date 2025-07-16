Фестиваль интеллектуальных видов спорта пройдет в Красногорске 18 и 19 июля

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» пройдет красногорском гольф-клубе Moscow Country Club с 18 по 19 июля. В первый день состоится турнир в формате профессионал-любитель, а во второй — матч между сборными России и мира. Об этом сообщили в Министерстве спорта МО.

​Команду страны четвертый раз возглавит первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, а сборную мира — президент Общества дружбы с Республикой Бангладеш Саттар Миа.

Участники — известные российские гольфисты Нина Пегова, Артем Филаткин и Алексей Матросов, а также узбекские игроки Канат Курбаналиев и Сергей Чен и представители 13 государств: Вьетнама, Ганы, Южно-Африканской Республики, Марокко и других.

В ведомстве напомнили, что в рамках фестиваля проходят игры по керлингольфу, теннису, бильярду, тэг-регби, шахматам и шашкам. Традиционно в них принимают участие олимпийские чемпионы, известные государственные деятели и сборные команды зарубежных стран.

​Подробная информация о предстоящих событиях доступна на официальном сайте.