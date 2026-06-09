Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет в Подмосковье в августе
Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых пройдет в Подмосковье с 1 по 30 августа. Он даст возможность начинающим артистам и профессионалам показать свои умения. В этом году на сцену выйдут участники со всей России.
Как рассказали в региональном Минкультуры, фестиваль предлагает три возрастные категории для участников: от шести до 13 лет, от 14 до 17, 18 и старше.
В прошлом году событие собрало около 47 тысяч зрителей. Выступления прошли на шести площадках, а 11 победителей получили награды. Гостями стали Эдгард Запашный, Никас Сафронов и Дмитрий Миллер.
В этом году конкурсантам будут доступны следующие номинации:
- «Детская магия» (все виды иллюзии для детей до 13 лет);
- «Семейная магия» (сценические номера семей);
- «Микромагия» (карты, телефоны, купюры, монеты, веревки, платки и прочее);
- «Сценическая магия» (небольшой сценический реквизит, кольца, голуби, «ментальная магия», трансформация костюмов и прочее);
- «Иллюзионы» (большие иллюзионные аппараты).
В рамках каждого отборочного этапа состоится выступление братьев Сафроновых с новой программой.
Кроме того, мальчиков от девяти до 12 лет пригласили на конкурс юных двойников братьев Сафроновых. Победители будут участвовать в представлениях иллюзионистов.
Подать заявку на участие можно до 10 июля по ссылке.
Фестиваль завершится гала-концертом 12 сентября.