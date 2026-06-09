Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет в Подмосковье в августе

Фото: Первый фестиваль иллюзионистов Подмосковья «Маги в парках» в Красногорске / Медиасток.рф

Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых пройдет в Подмосковье с 1 по 30 августа. Он даст возможность начинающим артистам и профессионалам показать свои умения. В этом году на сцену выйдут участники со всей России.

Как рассказали в региональном Минкультуры, фестиваль предлагает три возрастные категории для участников: от шести до 13 лет, от 14 до 17, 18 и старше.

В прошлом году событие собрало около 47 тысяч зрителей. Выступления прошли на шести площадках, а 11 победителей получили награды. Гостями стали Эдгард Запашный, Никас Сафронов и Дмитрий Миллер.

В этом году конкурсантам будут доступны следующие номинации:

«Детская магия» (все виды иллюзии для детей до 13 лет);

«Семейная магия» (сценические номера семей);

«Микромагия» (карты, телефоны, купюры, монеты, веревки, платки и прочее);

«Сценическая магия» (небольшой сценический реквизит, кольца, голуби, «ментальная магия», трансформация костюмов и прочее);

«Иллюзионы» (большие иллюзионные аппараты).

В рамках каждого отборочного этапа состоится выступление братьев Сафроновых с новой программой.

Кроме того, мальчиков от девяти до 12 лет пригласили на конкурс юных двойников братьев Сафроновых. Победители будут участвовать в представлениях иллюзионистов.

Подать заявку на участие можно до 10 июля по ссылке.

Фестиваль завершится гала-концертом 12 сентября.