Фестиваль игровых видов спорта для людей с ОВЗ прошел в Солнечногорске

В спортивном комплексе «Металлург» прошел фестиваль игровых видов спорта для людей с особенностями здоровья. В нем приняли участие около 40 спортсменов, среди которых были представители клуба «Спарта», пансионата «Клинский» и местного отделения Всероссийского общества инвалидов.

В соревнованиях было четыре игры: «Кульбуто», «Бочче», «Джакколо» и «Дартс». В командном зачете победили ребята из клуба «Спарта», второе почетное место заняли участники пансионата «Клинский», а третий приз достался Всероссийскому обществу инвалидов. Призерам вручили кубки, медали и грамоты.

«Подобные фестивали — яркое подтверждение того, что спорт доступен каждому. Это событие демонстрирует силу духа и упорство, а также способствует налаживанию социальных связей. Мы видим высокий интерес участников и обязательно продолжим эту практику, расширяя программу новыми дисциплинами», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Мероприятие было организовано Управлением физической культуры и спорта в сотрудничестве с Центром физической культуры и массового спорта «Солнечногорье».