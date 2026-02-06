Фестиваль игр народов России прошел в Воскресенске

В Воскресенске прошел фестиваль национальных игр. Он открыл программу Года единства народов России.

Школьники из «Горизонта» стали гостями молодежного центра «Олимпиец». Для них организаторы и волонтеры подготовили активную программу.

Ребята познакомились с традиционными играми татар, осетин, башкир, пермяков и народов Севера. Каждая игра стала способом узнать о культуре разных регионов страны.

После спортивной части гостей ждал стол с национальными угощениями. На нем были осетинские пироги, лаваш, русские блины, чак-чак и тульские пряники.

«Мы хотели показать, насколько богата и разнообразна наша страна. Через игры и еду история становится ближе и понятнее», — отметили организаторы.