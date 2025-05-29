Фестиваль «Хранители святынь» прошел в Зарайске

Фестиваль организовали в деревне Рожново уже в 15-й раз. В этом году мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и образу Николая Зарайского.

Зрителям представили историческую реконструкцию, в основу которой легли реальные события Великой Отечественной войны. В 1941 году деревню под Волоколамском два дня защищали от фашистов несколько мальчишек и ветеран Финской войны.

К приходу немцев ребята подготовились. Ветеран научил мальчишек стрелять. В снегу, которого в том году было много, подростки вырыли траншеи. Когда враг зашел в деревню, ребята бегали от укрытия к укрытию и вели постоянный огонь. Немцы предположили, что деревню обороняет многочисленный отряд. Так продолжалось двое суток, пока в населенный пункт не пришли советские солдаты.