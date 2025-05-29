Фестиваль «Хранители святынь» прошел в Зарайске

Фото: 360.ru

Фестиваль организовали в деревне Рожново уже в 15-й раз. В этом году мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и образу Николая Зарайского.

Зрителям представили историческую реконструкцию, в основу которой легли реальные события Великой Отечественной войны.  В 1941 году деревню под Волоколамском два дня защищали от фашистов несколько мальчишек и ветеран Финской войны.

К приходу немцев ребята подготовились. Ветеран научил мальчишек стрелять. В снегу, которого в том году было много, подростки вырыли траншеи. Когда враг зашел в деревню, ребята бегали от укрытия к укрытию и вели постоянный огонь. Немцы предположили, что деревню обороняет многочисленный отряд. Так продолжалось двое суток, пока в населенный пункт не пришли советские солдаты.

«Дети, которые сегодня одевают военную форму, поют, рассказывают про религию, про Великую Отечественную войну, эти дети точно будут хорошо свою историю», — отметил глава Зарайска Виктор Петрущенко.

На площадках фестиваля выступали творческие коллективы. В своих номерах они рассказали о православной вере и истории России. 800-лет назад символ города — чудотворную икону Николая Зарайского — перенесли из Херсонеса.

Для гостей работали интерактивные площадки и ярмарка, были организованы мастер-классы. Завершился фестиваль концертом военного оркестра Коломенского гарнизона под руководством гвардии капитана Александра Савушкина.

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