Фестиваль «Хранители святынь» прошел в Зарайске
Фестиваль организовали в деревне Рожново уже в 15-й раз. В этом году мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и образу Николая Зарайского.
Зрителям представили историческую реконструкцию, в основу которой легли реальные события Великой Отечественной войны. В 1941 году деревню под Волоколамском два дня защищали от фашистов несколько мальчишек и ветеран Финской войны.
К приходу немцев ребята подготовились. Ветеран научил мальчишек стрелять. В снегу, которого в том году было много, подростки вырыли траншеи. Когда враг зашел в деревню, ребята бегали от укрытия к укрытию и вели постоянный огонь. Немцы предположили, что деревню обороняет многочисленный отряд. Так продолжалось двое суток, пока в населенный пункт не пришли советские солдаты.
«Дети, которые сегодня одевают военную форму, поют, рассказывают про религию, про Великую Отечественную войну, эти дети точно будут хорошо свою историю», — отметил глава Зарайска Виктор Петрущенко.
На площадках фестиваля выступали творческие коллективы. В своих номерах они рассказали о православной вере и истории России. 800-лет назад символ города — чудотворную икону Николая Зарайского — перенесли из Херсонеса.
Для гостей работали интерактивные площадки и ярмарка, были организованы мастер-классы. Завершился фестиваль концертом военного оркестра Коломенского гарнизона под руководством гвардии капитана Александра Савушкина.