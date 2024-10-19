Фестиваль хоровой духовной музыки прошел в Химках

Традиционно Покров Божьей Матери празднуется 14 октября. Православные христиане вспоминают чудо 910 года. Предание гласит, что тогда Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Жителей Химок пригласили на фестиваль духовной музыки, приуроченному к этому дню.

Народные песни, посвященный Богородице, и духовные песнопения исполнили коллективы детской школы искусств, хор Троицкого храма, трио храма Благовещения и детский фольклорный ансамбль «Соловейка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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