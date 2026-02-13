Фестиваль хорового искусства прошел в Истре

За все время в этом творческом событии поучаствовали больше 100 коллективов и свыше пяти тысяч детей. В этом году выступили 22 хора и ансамбля.

Всего заявки на конкурс в этот раз подали 34 группы из разных регионов страны, но к участию допустили только 22 коллектива, однако, результат все равно впечатляет, ведь в общей сумме это более 400 ребят из разных городов России.

Организатор этого мероприятия — Детская школа искусств имени Ширшова в Истре.

Напомним, фестиваль проходит в Истре с 2018 года, а с 2020 его проводят в Трапезных палатах Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. В этом году он получил областной статус, поэтому теперь он может привлечь больше участников из разных уголков страны.

Выступления оценивало профессиональное жюри. ГРАН-ПРИ получил Концертный хор «Камертон» под руководством заслуженного работника культуры Подмосковья Ирины Подкопаевой.