Фестиваль гжельского искусства прошел в Раменском
Фестиваль гжельского искусства прошел в селе Речицы. Мастера представили свои работы из керамики, а также коллекционные предметы и раритетные экспонаты.
В фестивале приняли участие 40 мастеров гжельского искусства.
«Мы показываем весь спектр: и гончарные изделия, и майоликовые, и фарфор традиционный синий, цветной. Каждый художник работает в своем направлении, но мы все являемся очень крепким коллективом, который работает в духе традиций», — сказал председатель Союза гжельских мастеров Валентин Розанов.
Жители и гости Раменского округа посещали концерты, тематические мастер-классы и образовательные площадки. Самые юные художники лепили из глины и участвовали в конкурсах по рисованию и росписи. Лучшие работы отметили призами и дипломами.
Визитная карточка фестиваля — традиционный огненный обжиг скульптуры. Пока гости были заняты активностями, создатель керамической фигуры вместе с помощниками собирали мобильную печь, чтобы растопить ее и создать огненное чудо.
«Скульптура называется цветущая роза. Образ выбран эклектичный, потому что гжель связана с эклектикой. Гжель начиналась с майолики, с цветной майолики, с поливной керамики и в XIX веке пришла к полупоясам и только потом трансформировалась в фарфор», — уточнила создатель скульптуры, художник, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Ольга Морозова.
Чтобы правильно обжечь гжельскую розу, специалисты несколько раз поднимали температуру до 1300 градусов. Цветок создали размером около двух метров.
Отметим, организатором фестиваля выступил Союз гжельских мастеров при поддержке администрации Раменского округа.