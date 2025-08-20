Фестиваль гжельского искусства прошел в Раменском

Фестиваль гжельского искусства прошел в селе Речицы. Мастера представили свои работы из керамики, а также коллекционные предметы и раритетные экспонаты.

В фестивале приняли участие 40 мастеров гжельского искусства.

«Мы показываем весь спектр: и гончарные изделия, и майоликовые, и фарфор традиционный синий, цветной. Каждый художник работает в своем направлении, но мы все являемся очень крепким коллективом, который работает в духе традиций», — сказал председатель Союза гжельских мастеров Валентин Розанов.

Жители и гости Раменского округа посещали концерты, тематические мастер-классы и образовательные площадки. Самые юные художники лепили из глины и участвовали в конкурсах по рисованию и росписи. Лучшие работы отметили призами и дипломами.