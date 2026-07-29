Фестиваль «Гжель собирает друзей» прошел в Раменском округе

Ландшафтный парк в деревне Турыгино стал центром большого семейного праздника для жителей и гостей Раменского округа. Мероприятие впервые организовало объединение «Гжель», но планирует сделать его ежегодным.

Фестиваль объединил ценителей творчества и моды. Программа праздника была насыщенной и разнообразной. Организаторы продумали каждую деталь семейного отдыха. В течение дня проходили мастер-классы от мастеров народных художественных промыслов России, где каждый желающий мог создать керамическое изделие и почувствовать себя настоящим художником. Среди гостей были и любители гжельских мотивов из других стран. Для детей провели игры и интерактив «Сказочная гжель». А местные творческие коллективы и артисты выступили на сцене с музыкальными номерами.

Главным событием стал модный показ, где традиционные мотивы декоративно-прикладного искусства гармонично вплелись в современные дизайнерские коллекции. Модели демонстрировали одежду, украшенную фирменными узорами, а зрители с восторгом обсуждали каждую деталь. Впервые публике представили ювелирную коллекцию — серьги, браслеты, броши и подвески, покрытые изящной гжельской росписью.