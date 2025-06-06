Фестиваль ГТО среди дошкольников прошел в Химках

Фестиваль спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» провели на территории стадиона «Родина» в Химках. Участие в нем приняли маленькие спортсмены дошкольного возраста.

Всего нормативы сдали воспитанники 18 дошкольных учреждений округа. Дети попробовали свои силы в беге, прыжках в длину и подъеме туловища из позиции лежа. Состязания проходили на специально оборудованных дорожках и площадке пот стадионе.

Поддержку в организации мероприятия оказал химкинский центр тестирования спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!».

«Каждый год перед летними каникулами мы проводим фестиваль для дошкольников, и с каждым годом все больше детей хотят принять участие и получить знак отличия. В фестивале участие принимают самые подготовленные дошкольники», — отметил руководитель центра тестирования спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» по городскому округу Химки.

Напомним, что всего в Подмосковье действуют 68 центров тестирования. Сдать нормативы и получить значок может каждый желающий.