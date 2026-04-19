Фестиваль ГТО прошел в Можайске

В Можайском округе 16 апреля прошел муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие, состоявшееся в ФОК «Арсенал», было приурочено к 95-летию со дня утверждения знаменитого комплекса ГТО, который на протяжении десятилетий остается символом физической подготовки и патриотизма.

Участниками соревнований стали 64 школьника из восьми образовательных учреждений Можайского округа. В борьбу включились ребята в возрасте от 12 до 15 лет (ступени IV и V), для которых сдача нормативов превратилась в настоящее спортивное испытание на силу духа, выносливость и характер.

Перед стартом юные спортсмены провели активную разминку под руководством опытных наставников. Упражнения помогли разогреть мышцы, настроиться на соревновательный лад и избежать травм. После завершения подготовительной части участники приступили к выполнению нормативов.

Программа фестиваля включала несколько дисциплин: бег на короткие и длинные дистанции, отжимания и подтягивания на перекладине, стрельбу по мишеням, наклоны вперед из положения стоя, прыжки в длину с места и подъем туловища за установленное время. Каждый школьник мог не только проверить свои личные возможности, но и внести вклад в общекомандный зачет, где соперничество было по-настоящему напряженным.

По итогам состязаний первое место заняла команда школы «Гармония», второе место — команда школы «Созвездие Вента» поселка Поречье, а бронзу завоевала команда школы «Перспектива» поселка Колычево. Победители муниципального этапа — школа «Гармония» — теперь представят Можайский округ на областном фестивале ГТО, который состоится в мае и соберет школьные команды со всего Подмосковья.