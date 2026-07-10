Фестиваль ГТО прошел в детском лагере в Подольске

В Подольске прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Масштабное мероприятие объединило более 100 юных воспитанников лагеря «Родина», которые с энтузиазмом проверили свои силы в различных испытаниях.

После торжественного открытия ребята порадовали зрителей креативными творческими выступлениями. Основным этапом дня стала сдача нормативов ГТО. Для оценки уровня подготовки участникам организовали комплекс из трех ключевых упражнений, направленных на развитие силы, гибкости и ловкости: поднимание туловища из положения лежа (пресс) за одну минуту, прыжок в длину с места с толчком двумя ногами, а также наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Участники, разделенные на пять возрастных групп, состязались в честной борьбе, демонстрируя свою физическую подготовку и стремление к победе. По завершении состязаний лучших атлетов отметили почетными грамотами и памятными медалями комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска.