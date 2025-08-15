Фестиваль ГТО прошел в детском лагере «Ромашка» в Подольске

Каждую смену в детско-юношеском оздоровительном центре «Ромашка» проводится фестиваль Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Недавно прошел четвертый, заключительный в текущем году.

Порядка 100 юных спортсменов из детского лагеря «Ромашка» стали участниками фестиваля-соревнования по многоборью ГТО. Программа соревнований традиционно включала в себя бег на короткую дистанцию 30 метров, прыжок в длину с места и тестирование на гибкость.

Самые быстрые, ловкие и гибкие ребята получили медали и грамоты от комитета по физической культуре и спорту администрации округа. Всего было разыграно пять комплектов наград среди девочек и пять комплектов наград среди мальчиков в пяти возрастных категориях от восьми до 15 лет.

Судьями выступили специалисты отдела ГТО спортивной школы олимпийского резерва «Лидер».