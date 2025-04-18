Фестиваль ГТО прошел в Богородском округе

Участникам предстояло пройти ряд испытаний: бег на 60 метров, а также на один и два километра, метание мяча на дальность, подтягивание на перекладине, отжимания, прыжок с места в длину и другие. Сдача нормативов проходила в двух возрастных категориях: 12-13 лет и 14-15 лет.

«Фестиваль проводится ежегодно. Он уже стал традиционным. Как только ребята выполнят все нормативы, по результатам будет сформирована команда. Она представит Богородский округ на региональном этапе всероссийского фестиваля», — рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва Богородского городского округа Олег Медведев.

Областной слет пройдет 26 апреля в Мытищах.