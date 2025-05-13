Фестиваль ГТО пройдет в Солнечногорске 24 мая

Фестиваль «Готов к труду и обороне» состоится на стадионе спортивного комплекса «Металлург» в Солнечногорске 24 мая. Проверить свою физическую подготовку смогут все желающие как в личном, так и командном зачетах.

Спортивная программа включает три возрастные категории: 12–24 года, 25–49 лет и старше 50 лет.

Для группового участия необходимо собрать команду из шести человек. Регистрация возможна как для каждого участника отдельно, так и для всей команды в целом. Заявки можно отправить на почту: mau.solnechnogorye@yandex.ru или заполнить специальную форму.

Если не удастся собрать полный состав команды, можно зарегистрироваться и с меньшим количеством участников. На старте подберут подходящих по возрасту участников, чтобы команда была укомплектована.

Регистрация на месте начнется в 9:00, после чего стартуют испытания.