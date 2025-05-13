Фестиваль ГТО пройдет в Солнечногорске 24 мая
Фестиваль «Готов к труду и обороне» состоится на стадионе спортивного комплекса «Металлург» в Солнечногорске 24 мая. Проверить свою физическую подготовку смогут все желающие как в личном, так и командном зачетах.
Спортивная программа включает три возрастные категории: 12–24 года, 25–49 лет и старше 50 лет.
Для группового участия необходимо собрать команду из шести человек. Регистрация возможна как для каждого участника отдельно, так и для всей команды в целом. Заявки можно отправить на почту: mau.solnechnogorye@yandex.ru или заполнить специальную форму.
Если не удастся собрать полный состав команды, можно зарегистрироваться и с меньшим количеством участников. На старте подберут подходящих по возрасту участников, чтобы команда была укомплектована.
Регистрация на месте начнется в 9:00, после чего стартуют испытания.
«Приглашаю жителей округа присоединиться к празднику всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“. Это федеральная спортивная программа. Каждый сможет сдать комплекс физических упражнений и нормативов. За успешную сдачу тестов на каждой ступени участникам положены знаки отличия и льготы», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Успешная сдача нормативов ГТО поощряется различными льготами. Например, школьники могут получить дополнительные баллы по ЕГЭ, студенты — повышенную стипендию, а работающие граждане — право на налоговый вычет.
Для получения дополнительной информации о подготовке и сдаче нормативов можно обратиться в Центр тестирования ГТО в Солнечногорске по телефону: 8 (915) 021-09-07.