Фестиваль ГТО для воспитанников детских садов прошел в Ленинском округе

Фестиваль ГТО для дошколят прошел впервые в Ленинском округе. В нем приняли участие юные спортсмены 6-7 лет.

Несколько сотен детей сдали нормативы ГТО I ступени. Одно из мероприятий прошло на базе дошкольного учреждения «Жар-птица» в Лопатине.

«Сегодня мы проводим тестирование на базе дошкольного отделения Лопатинской школы. Здесь приняли участие ребята из нескольких детских садов — всего 50 человек. Такие же тестирования уже прошли и в ближайшее время пройдут в других садиках Ленинского округа. После мы подведем итоги, и дети, показавшие лучшие результаты, поедут представлять наш муниципалитет на областном фестивале», — сказала начальник Центра тестирования ГТО Ленинского округа Ольга Жиркова.

Организаторы ожидают, что в фестивалях ГТО примут участие от нескольких сотен до тысячи дошкольников. Точное количество будет известно, когда мероприятия пройдут во всех учреждениях муниципалитета.

Юные спортсмены проверяют свои силы по желанию. Родители должны получить для них уникальный идентификационный номер на сайте Всероссийского комплекса и медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.

«В этом году мы впервые проводим фестиваль ГТО для детсадовцев. Малышам 6-7 лет необходимо выполнить нормативы первой ступени — это прыжки в длину с места, наклоны вперед на гимнастической скамье — это тест на гибкость, поднимание туловища из положения лежа, а также челночный бег, скоростной бег на 10 метров и бег на выносливость. Все проходит дружно и весело. Такая позитивная атмосфера способствует тому, чтобы дети полюбили спорт, соревнования, становились сильнее, быстрее, выносливее и в более старшем возрасте продолжали участвовать и сдавать ГТО», — рассказала главная судья центра тестирования ГТО Юлия Михайлова.

Отметим, Единый день ГТО для всех желающих пройдет в Ленинском округе 28 марта на базе Дворца спорта «Видное».