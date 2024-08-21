Фестиваль ГТО для детей из Курской области прошел в Подольске

В пункте временного размещения «Мечта» в Подольске прошел фестиваль по сдаче нормативов ГТО для детей и взрослых из Курской области и новых регионов. Более 50 участников приняли участие в этом спортивном событии.

Нормативы ГТО принимали квалифицированные инструкторы спортивной школы олимпийского резерва «Лидер». Участники испытали свои силы в таких дисциплинах, как прыжок в длину с места, челночный бег, отжимания от пола и наклоны.

По завершении мероприятий инструкторы вручили сертификаты с результатами выполнения нормативов. Многие взрослые участники выразили желание улучшить свои результаты и планируют вновь посетить Центр сдачи ГТО для получения заветного знака.

Каждый день в лагере «Мечта» организуются различные активности для детей из Курской области. По поручению главы Городского округа Подольск Григория Артамонова для гостей подготовлена разнообразная программа, включающая экскурсии и другие интересные мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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