Фестиваль грудного вскармливания пройдет в Балашихе 7 августа

Московский областной перинатальный центр в Балашихе 7 августа станет площадкой для проведения фестиваля, посвященного Всемирной неделе грудного вскармливания. Организаторы ставят перед собой задачи просвещения родителей, создания поддерживающей среды для будущих и молодых мам.

В событии примут участие представители Министерства здравоохранения, главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова и другие медицинские специалисты. Гостей ждет насыщенная программа: экспертные лекции по неонатологии и психологии, практические занятия, семейные активности и открытые обсуждения с профессионалами.

«Поддержка грудного вскармливания – это не только забота о здоровье ребенка, но и инвестиция в здоровье всей нации. Такие мероприятия помогают родителям чувствовать уверенность, получать своевременные знания и поддержку специалистов. Мы стремимся создать пространство, где каждая мама услышана, а каждый вопрос – важен», – подчеркнула заместитель главного врача Московского областного перинатального центра по педиатрической помощи Анастасия Петрова.

В рамках образовательной части участники обсудят ключевые темы: влияние грудного вскармливания на здоровье матери и ребенка, установление эмоциональной связи, восстановление после родов, вовлеченность отцов в процесс и формирование правильного прикуса у младенцев.

Для гостей также подготовят интерактивные площадки с мастер-классами по технике прикладывания к груди, сцеживанию, оценке достаточности питания ребенка. В творческой зоне можно будет изготовить куклы-кормилицы и освоить дыхательные практики.

Мероприятие открыто для всех желающих – будущих и новоиспеченных родителей, а также тех, кто интересуется вопросами осознанного родительства и раннего развития детей.

Подробности программы доступны в Telegram-канале.