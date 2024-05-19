Фестиваль «Город танцует в парке» прошел в Наро-Фоминске | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 15:10 Фестиваль «Город танцует в парке» прошел в Наро-Фоминске Источник фото: Анна Тюрюмина

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Фестиваль «Город танцует в парках» продолжается в Подмосковье. Очередной площадкой для проведения творческих соревнований стал Наро-Фоминск.

Оценивали участников бессменные члены жюри: заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин и хореограф Александр Могилев. По словам Дружинина, главная цель фестиваля — вдохновить, научить и подарить всем участникам праздник.

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«Фестиваль для нас — замечательная возможность представить себя на большой сцене и получить оценку и рекомендации от лучших хореографов. Перед нами стояла двойная задача — как победители муниципального этапа мы открывали мероприятие. Переживаем, конечно! Но это бесценный опыт!» — рассказала руководитель образцового коллектива «Ансамбль танца „Варенька“ Юлия Кузнецова

После конкурса перед зрителями выступили звезды танца — участники телевизионных шоу. Завершится фестиваль гала-концертом и церемонией награждения победителей в Раменском 7 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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