Фестиваль «Город танцует в парках» во второй раз прошел в Волоколамске

В третьем сезоне проекта за право участвовать в финальном гала-концерте боролись семь коллективов, четыре из которых представляли Волоколамский муниципальный округ. Победу одержала Алиса Полова из поселка Лотошино и волоколамские ребята из группы funKy style.

Художественный руководитель фестиваля «Город танцует в парках» Егор Дружинин и профессиональный хореограф Екатерина Решетникова разбирали номера выступающих и давали им советы.

«То, что я увидел в хореогрифии мне очень понравилось. Единственное, я желал бы больше музыкальности в исполнении и чистоты», — отметил Егор Дружинин.

По словам главы Волоколамского муниципального округа Натальи Козловой, несмотря на дождливую погоду зрители очень горячо поддерживали свои любимые команды.

«Мы имеем честь уже вот второй раз принимать этот фестиваль. От Волоколамского муниципального округа выступают четыре команды, также принимают участие наши соседи. Жюри работает, конкурсанты выступают и зрители болеют за танцоров», — рассказала Наталья Козлова.