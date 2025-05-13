Фестиваль «Город танцует в парках» стартует в Королеве 17 мая

С 17 мая по 29 июня в Подмосковье пройдет третий Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Хореограф Егор Дружинин станет художественным руководителем проекта.

Фестиваль впервые начнется с федерального концерта на сцене Центрального городского парка Королева. Свои номера продемонстрируют танцоры из 21 региона страны. Кроме того, перед зрителями выступят знаменитые артисты и участники телевизионных шоу.

Концертную программу подготовили звезды шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ Виталий Савченко, Анастасия Чередникова, Влад Ким, Александра Горошко и другие.

В состав жюри войдут хореографы Александр Могилев, Катя Решетникова, Леша Карпенко и Владимир Варнава.

Конкурсанты из 50 муниципальных образований Подмосковья будут сражаться за звание лучшего коллектива и солиста региона.

Финал состоится в сентябре. Лучших артистов ждут ценные призы, среди которых возможность войти в команду Егора Дружинина «КЕД», участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO.