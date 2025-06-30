Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Волоколамске

Волоколамск принимал областной фестиваль современного танца уже во второй раз. На сцене в городском парке культуры и отдыха соревновались семь коллективов из Волоколамского округа, Лотошина и Шаховской.

Глава муниципалитета Наталья Козлова назвала большой честью принимать в Волоколамске грандиозный областной проект Егора Дружинина.

Юные танцоры представили на суд жюри как сольные, так и коллективные хореографические номера. Мастерство участников оценивали художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин и известный хореограф Екатерина Решетникова.

Победу в конкурсе одержали Алиса Полова из лотошинской танцевальной студии «Арабеск» и волоколамская группа funKy style, которая также была лучшей и в прошлом году. Победители будут представлять Волоколамский округ на гала-концерте фестиваля, где соберутся финалисты всех отборочных этапов.

После выступлений конкурсантов состоялся специальный «КЕД концерт» с участием известных профессиональных танцоров.