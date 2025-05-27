Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Солнечногорске

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина в третий раз прошел на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. По итогам лучшим был признан коллектив «MINI Torпеды», а в номинации «соло» — Варвара Волкова.

Перед звездным жюри выступили 10 танцевальных коллективов округа: «Акцент», «Тorпеды CREW», «MINI Torпеды», студий танца «Наша Версия», Art Blast, ANG FAMILY, студии спорта и танца Fly. Команды пришли поддержать более шести тысяч зрителей.

«Коллективы выходят, как звезды: им кричат, хлопают, дудят. Этим всегда выделятся Солнечногорск: здесь всегда теплая, крутая атмосфера. И это, наверное, одна из самых посещаемых площадок: поле людей, от которых исходит невероятная поддержка», — отметил замдиректора «Мособлпарк» Андрей Копосов.

Номера оценивали известные хореографы Егор Дружинин и Александр Могилев. Лучшим стал коллектив «MINI Torпеды», а в номинации «соло» победила Варвара Волкова из коллектива «Акцент», который третий год подряд оказывается в финале.

«Солнечногорск ассоциируется у меня с хип-хопом. Танцы здесь на очень высоком уровне, в городе существует очень хорошая танцевальная среда. Есть жесткий ориентир на профессиональное освоение танцев», — поделился художественный руководитель фестиваля современного танца «Город танцует в парках» Егор Дружинин.

Завершением вечера стали выступления профессиональных артистов команды «КЕД», состоящей из победителей и участников различных сезонов шоу «Танцы» на ТНТ. Они продемонстрировали свое мастерство и вдохновили молодое поколение. Теплую атмосферу мероприятия создавала телеведущая Юлия Костюшкина.

«Поздравляю победителей! Это было легендарно. Спасибо губернатору Андрею Воробьеву и Егору Дружинину за проект», — поблагодарил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В этом году фестиваль «Город танцует в парках» вышел на новый уровень: на нем выступают танцоры не только из Московской области, но и со всей страны. В Подмосковье фестиваль охватывает 30 парковых площадок и продлится до 29 июня.

Финалисты отборочных этапов федеральных и областных концертов выступят на гала-концерте в сентябре. Лучшие танцоры получат возможность стать частью команды Егора Дружинина «КЕД».