Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Раменском
Десять команд и почти 150 участников выступили на фестивале «Город танцует в парках» в Раменском. Второй год подряд лучшие коллективы округа пытаются удивить звездное жюри во главе с заслуженным артистом России Егором Дружининым.
В этом году на конкурс подано более 1200 заявок из 55 округов Подмосковья. Из них отобрали 300 коллективов, которые поборются за участие в гала-концерте.
«Замечательный фестиваль, который проходит по всей Московской области. Сегодня он в гостях у нас. Десять лучших хореографических коллективов выйдут сейчас на сцену, а компетентное жюри во главе с Егором Дружининым оценит наши хореографические коллективы», — сказала временно исполняющая полномочия заместителя главы Раменского городского округа Наталья Асеева.
Лучшим был признан танцевальный коллектив «Команда Арт-М» с номером «В глубине души». Он будет представлять Раменский округ на гала-концерте 7 сентября.
Участники студии танца «Гравитация» получили специальный приз от Егора Дружинина — возможность принять участие в его сериале про танцы. А народный коллектив «Эльдорадо» был отмечен победителем проекта «Танцуй!» Александром Могилевым. Танцоры получили билеты на его спектакле «4 человека с разным мнением по поводу всего».
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