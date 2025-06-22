Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В парке «Меленки» в Павловском Посаде 21 июня прошел яркий танцевальный фестиваль «Город танцует в парках». Он собрал более четырех тысяч поклонников танцевального искусства.

Под руководством художественного директора Егора Дружинина на сцене выступили 10 талантливых коллективов из Павлово-Посадского округа, порадовав зрителей энергичными и оригинальными номерами.

Особое настроение мероприятию придал профессиональный «КЕД концерт», подготовленный танцорами популярных телешоу ТНТ — «Танцы» и «Новые танцы». Это событие стало настоящим праздником творчества, объединившим участников, организаторов и зрителей.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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«Этот вечер стал настоящим праздником творчества, объединившим участников, зрителей и организаторов. Никто не остался равнодушным! Особые поздравления заслуживают коллективы „С пятки на носок“ и „Фри денс“, которые одержали победу и теперь представят Павлово-Посадский округ на большом гала-концерте в сентябре, выступая в различных возрастных категориях», — сообщил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

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