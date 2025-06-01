Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Орехово-Зуеве

Отборочный этап фестиваля прошел в Парке Победы в Орехово-Зуеве. В нем приняли участие 10 лучших танцевальных коллективов, которые боролись за путевку в финал.

Оценивали номера танцоров Егор Дружинин и Александр Могилев. В финале звезды ТНТ провели мастер-класс для ребят.

Воспитанники Дома танца в Орехово-Зуеве стали победителями отборочного этапа. Они представят округ на гала-концерте 6 сентября, а также поборются за возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участниками фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» проходит в Подмосковье под художественным руководством заслуженного артиста России и хореографа Егора Дружинина.