Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Орехово-Зуеве

Отборочный этап фестиваля прошел в Парке Победы в Орехово-Зуеве. В нем приняли участие 10 лучших танцевальных коллективов, которые боролись за путевку в финал.
Оценивали номера танцоров Егор Дружинин и Александр Могилев. В финале звезды ТНТ провели мастер-класс для ребят.
Воспитанники Дома танца в Орехово-Зуеве стали победителями отборочного этапа. Они представят округ на гала-концерте 6 сентября, а также поборются за возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участниками фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.
Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» проходит в Подмосковье под художественным руководством заслуженного артиста России и хореографа Егора Дружинина.
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