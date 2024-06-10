Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Ногинске

Фото: Телеканал «360»

Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в центральном парке Ногинска. На нем выступили одни из лучших коллективов Богородского и соседних городских округов.

Заочный отбор прошли только десять команд. На сцене их номера оценили художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин и хореограф Вова Гудым. Обращали внимание на отработку номера, соответствие заявленному стилю и даже образы, а также давали ценные советы. В целом хореографы отметили, что уровень танцоров растет.

«Самое любопытное, открывать для себя какие-то новые номера. Потому что много команд мы уже видели, а вот номера, темы, о которых команды говорят, это такое большое поле. Оно преподносит сюрпризы», — отметил хореограф, лидер движения Locking4life Владимир Гудым.

В итоге победителем стал танцевальный коллектив Babylon. Участники исполнили номер в стиле дэнсхолл. Впереди еще больше тренировок и финал. Гала-концерт пройдет седьмого сентября в Раменском.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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