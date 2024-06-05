Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Красногорске

Фото: Телеканал «360»

Современная музыка, яркие номера, восторженные зрители и громкие овации. В Красногорске прошел второй областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Торжественную церемонию открыли победители прошлого года из студии Flash Dance.

За звание сильнейших на сцене Зеленого театра в городском парке боролись коллективы из Красногорска, Химок и Мытищ.

Танцевальную битву оценивали профессионалы своего дела — хореограф, заслуженный артист России Егор Дружинин и победитель четвертого сезона проекта «Танцы» Виталий Уливанов.

По итогам отборочного тура победителями признали сразу два коллектива: хореографическую студию «Иллюзия» из Красногорска (художественный руководитель — Юлия Маркова) и школу современного танца «Акварель Dance» из Мытищ. Танцоры выступят на гала-концерте губернаторского проекта 7 сентября.

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