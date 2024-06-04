Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Чехове. В его рамках лучшие коллективы городского округа выступили на сцене, удивив зрителей своими шоу.

Мероприятия подарили участникам массу положительных эмоций. Гостей встречали яркая зажигательная музыка и номера лучших коллективов Чехова.

«Мы выступали с танцем „Остановись мгновенье“. Мы хотели задеть чувства жюри, чтобы они растрогались и увидели нашу женственность», — поделились представители коллектива «Родничок».

Предварительный отбор лучших участников осуществлялся по видео выступлений, которые танцоры присылали жюри фестиваля. В финал прошли десять лучших коллективов.

Судьям и организаторам фестиваля администрация Чехова подготовила памятные подарки. От имени руководителя городского округа всех участников поприветствовала заместитель главы Надежда Чернятина.

«Сегодняшний фестиваль проходит на нашей чеховской земле по инициативе нашего губернатора А. Ю. Воробьева. И он объединяет лучших танцоров Московской области», — отметила Надежда Чернятина.

В Чехове лучшими стали танцоры команды Right Move из студии Hot Dance Community. 13 девушек исполнили зажигательный «Hip Hop Mix». После выступления коллективов мастер-класс на сцене показали звезды шоу «Танцы» и проекта «Новые танцы» на ТНТ.

В этом году областной фестиваль объединил более 3,5 тысяч участников из 55 городов Подмосковья. Финал пройдет 7 сентября в Королеве. Там среди победителей городских этапов будет отобран лучший коллектив области.