Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Солнечногорске 25 мая

Масштабный фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина пройдет на набережной озера Сенеж в Солнечногорске 25 мая. Свои номера представят 10 лучших команд муниципалитета.

Участие в отборе от Солнечногорска примут коллективы «Акцент», «Торпеды Crew», «Mini Торпеды», студия танца «Наша версия», команда Flow Up Teens танцевальной студии ArtBlast и другие. Начало фестиваля на набережной озера Сенеж — в 20:00.

«Помимо конкурсной программы вас ждут выступления профессиональных танцоров, участников команды Егора Дружинина „КЕД“: Виталия Савченко, Брайана, Евы Уваровой, Софы, Анастасии Чередниковой и других. Приглашаем всех желающих посетить самое яркое танцевальное событие», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Третий сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» проходит с 17 мая по 29 июня. Всего он соберет танцевальные команды из 50 городских округов на сценах в 30 парках Подмосковья. Победители отправятся на гала-концерт в сентябре.