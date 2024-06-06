Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Солнечногорске 16 июня

Второй сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина проходит в Подмосковье с 11 мая по 16 июня. Как и в прошлом году, очный этап фестиваля завершится конкурсным отбором в Солнечногорске. Мероприятие пройдет 16 июня в 19:00 на набережной озера Сенеж.

Танцевальные коллективы Солнечногорска покажут на сцене яркие и зажигательные номера. Оценивать мастерство танцоров будет звездное жюри. Лучшие отправятся на гала-концерт 7 сентября.

«После выступлений конкурсантов вы увидите концертную программу при участии звезд телешоу „Танцы“ и „Новые танцы“ на ТНТ. А в завершении примете участие в мастер-классе от одного из лучших хореографов России. Приглашаем всех желающих посетить самое яркое танцевальное событие этого лета», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подробная информация на сайте фестиваля городтанцует.рф

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