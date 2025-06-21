Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Одинцове 29 июня

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Летний вечер 29 июня обещает быть по-настоящему зажигательным — в Одинцове проведут масштабное танцевальное событие «Город танцует в парках». Лазутинский парк приглашает всех поклонников танцевального искусства.

Выступят в этот день лучшие танцевальные коллективы и солисты Подмосковья. Главным украшением вечера станет яркое шоу «КЕД концерт» — профессиональный перформанс от артистов популярных телепроектов.

Самые талантливые участники фестиваля получат шанс выйти в финал. Гала-концерт состоится в сентябре, финалисты поборются за призы от членов жюри: возможность вступить в команду Егора Дружинина, стать участником фестиваля русского современного танца Александра Могилева или пройти стажировку в школе Владимира Варнавы.

Вход на фестиваль свободный — шоу начнется в 20:00.

Подробную информацию опубликовали на сайте городтанцует.рф и в группе фестиваля ВКонтакте.