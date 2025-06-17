Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Богородском округе

Егор Дружинин и его команда отберет лучших танцоров со всей страны в Богородском округе. Этап конкурса пройдет в Центральном парке. Финалисты проекта выступят на гала-концерте в сентябре и поборются за призы от членов жюри.

Центральный парк принимает на своей сцене всероссийский фестиваль «Город танцует в парках», который пройдет 21 июня. В нем примут участие танцевальные команды, прошедшие жесткий отбор. Также ожидается выступление звезд хореографии.

В этот же день на новой локации Центрального парка — недавно открытой баскетбольной площадке — с 10:00 пройдет общеобластное мероприятие «Все за спорт!», которое включает в себя открытые тренировки, турниры и соревнования.

Глуховский и парк «Липовая аллея» в этот день будут радовать юных гостей игровыми и творческими программами системного расписания с 18.00.

Завершится насыщенная суббота кинопоказом под открытым небом в 21:00 в парках «Липовая аллея», Глуховском и Центральном парках. Зрителям предложат к просмотру фильм «Красные ленты».

Воскресенье, 22 июня — День памяти и скорби. Главным мероприятием станет митинг в 12:00 в Центральном парке на Аллее Славы.

Памятное мероприятие продолжит познавательная программа «Ради Родины! Ради Победы!», которая начнется с 13.30.