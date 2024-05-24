Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в 5 округах Подмосковья в выходные

Фестиваль «Город танцует в парках» продолжается в Подмосковье. В выходные концерты пройдут в Пушкино, Раменском, Серпухове, Зарайске и Кашире.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, 25 мая концерты пройдут в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино в 11:00, в Центральном городском парке в Королеве в 15:00, а также в Раменском городском парке в 19:00. В воскресенье, 26 мая, фестиваль состоится в парке Степанова в Серпухове в 10:00, в городском парке Каширы в 15:00 и в Центральном парке культуры и отдыха в Зарайске в 20:00.

Команды будут оценивать жюри, в составе которого будет заслуженный артист РФ и художественный руководитель проекта Егор Дружинин. Для зрителей также выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

В этом году фестиваль проходит на 30 площадках в подмосковных парках. Номера подготовили коллективы из 55 округов региона. Программа завершится гала-концертом и церемонией награждения в сентябре.

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