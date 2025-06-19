Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в 3 округах Подмосковья 21 июня

Новые выступления рамках третьего Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» состоятся 21 июня. Мероприятие проходит под художественным руководством знаменитого хореографа Егора Дружинина.

В полдень в субботу зрителей ожидают в Центральном парке Ногинска, в 16:00 эстафету примет парк «Авангард» в Электростали, а в 20:00 концерт проведут в парке «Меленки» в Павловском Посаде.

В конкурсной программе заявлены танцевальные коллективы и солисты из разных округов региона. Участников будут оценивать Егор Дружинин и его коллега Леша Карпенко.

Подарком для зрителей станут выступления звезд танцевальных телешоу, среди которых Виталий Уливанов, Юля Косьмина, Сергей STK, Галина Горбунова и другие. Вести концерты будет Юлия Костюшкина.

Фестиваль продлится до 29 июня, а в сентябре состоится гала-концерт с участием лучших коллективов федерального и областного этапов.