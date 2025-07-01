Фестиваль «Гордость поколений» пройдет в Богородском округе

День ветеранов боевых действий отметят в Богородском округе. К этому празднику приурочат патриотический фестиваль «Гордость поколений», который пройдет 3 июля.

Центральный парк в этот день порадует грандиозным мероприятием — организаторы фестиваля подготовили много интересного. Программа будет включать в себя военно-патриотическую игру среди учащихся, мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и сухпайков, выставку трофеев, фотостенды.

Торжественное открытие фестиваля и чествование ветеранов боевых действий начнется с 18:00. В 19:00 всех гостей ждет праздничный концерт, а в 21:00 показ фильма на основе реальных событий: «Свои. Баллада о войне».

В субботу в Центральном парке пройдут фестиваль домашних питомцев «Лапки» и юбилейный концерт группы «Кантилена». Старт в 15:00 и 19:00 соответственно.

А в воскресенье в парке «Волхонка» с 11:00 до 16:00 состоится семейный фестиваль «Пикник на Волхонке».