Фестиваль «Гав фест» подарил надежду бездомным животным

В парке Мира города Коломны прошел фестиваль «Гав фест», который стал не просто праздником для любителей животных, но и возможностью подарить дом тем, кто в нем нуждается. На площадке фестиваля работала группа волонтеров содружества «Руки и лапы». Несмотря на отсутствие приютов для бездомных животных в Коломне, местные жители активно участвуют в спасении кошек и собак, предоставляя им временное жилье и лечение.

Волонтеры собирали необходимые вещи — корм, лекарства, ветошь для обустройства теплых вольеров. Посетители фестиваля могли познакомиться с животными и, возможно, найти нового члена семьи.

Среди подопечных волонтеров — Черри, ласковая и активная собака, которая родилась на стройке. Она любит прогулки и тянется к людям. Также на фестивале была представлена Ника, смышленая и дружелюбная собака, которая знает поводок и команды. Ее история показывает, как легко можно оказаться без дома.

Мотю волонтеры ловили почти месяц после того, как ее выбросили в Коломне. Ей всего около полутора лет, и она уже жила в квартире, но ее вернули из-за высокой энергии. Мотя любит детей и игры, не проявляет агрессии и надеется обрести дом навсегда.

Узнать больше о бездомных животных, помочь или выбрать нового члена семьи можно в социальных сетях сообщества «Руки и лапы»: в Telegram — https://t.me/sodrugestvo_ruki_i_lapy, во «ВКонтакте» — https://vk.com/sodrugestvo_ruki_i_lapi.