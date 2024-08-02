Стадион КСК «Нара» примет фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» для юных игроков. В рамках мероприятия пройдут селекционные тестирования, которые проведут тренеры и скауты армейцев.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что тренеры ЦСКА подготовили для юных футболистов тестирования на скорость, ловкость, ведение мяча, передачи и удар. В программе челенджи и несколько матчей в формате «три на три». Все участники получат электронный сертификат с результатами, а у наиболее одаренных детей появится шанс попасть в академию ЦСКА.

Для участия в фестивале понадобится обязательная регистрация, которую можно пройти до 6 августа. Гостем фестиваля может стать любой желающий, без предварительных уведомлений.

Место проведения: Наро-Фоминск, улица Парк Воровского, 16, стадион КСК «Нара».

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