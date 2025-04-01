Фестиваль фонда Юрия Розума пройдет в Щелкове 11 апреля

Фестиваль «Фонд Юрия Розума. Первые 20 лет», посвященный годовщине благотворительной организации, пройдет в Центральном дворце культуры в Щелкове 11 апреля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На фестивале выступят Юрий Розум и стипендиаты фонда, исполнив произведения Верди, Рахманинова, Свиридова, Сезара и других композиторов.

Народный артист России Юрий Розум создал фонд в 2005 году. Первой поддержкой стала помощь музыкальной школе в поселке Загорянка и стипендии для десяти юных музыкантов. Сейчас фонд продолжает помогать талантливым детям от семи до 18 лет, обеспечивая их поддержку до поступления в вузы. Команда педагогов «Музыкальной мастерской Юрия Розума» проводит поездки по России, чтобы находить и развивать будущих звёзд классической музыки.

За эти годы фонд помог более двум тысячам талантливых исполнителей, среди которых Даниил Трифонов и Олег Аккуратов. Каждый год организация поддерживает более 80 юных музыкантов, а школа в Загорянке стала одной из лучших в регионе.