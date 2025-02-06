Фестиваль фольклорных коллективов прошел в Красногорске

Ежегодное мероприятие «Истоки» проводится уже в девятый раз. На сцене дома культуры «Подмосковье» собрались творческие коллективы, чтобы заново открыть зрителю самобытную культуру русского народа, а главное — привить любовь к его творчеству.

Свои выступления артисты посвятили сразу двум важным датам — Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а потому и репертуар выбрали соответствующий.

Перед гостями выступили 16 коллективов. Фольклорное творчество всегда славилось жанровым разнообразием, что и подтвердили завсегдатаи фестиваля — хор русской песни «Звонцы», ансамбли «Забава» и «Беседушка». Зрители услышали казачьи песни, баян, балалайку, оркестровые инструменты. И хотя не все из музыкантов имеют профессиональное образование, это не мешает им воодушевлять своей песней тех, кто в этом нуждается.