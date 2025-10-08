Фестиваль фольклорных исполнителей пройдет в Бронницах 11 и 12 октября

В культурно-досуговом центре «Бронницы» 11 и 12 октября состоится Московский областной фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей и солистов «Добро». Мероприятие посвятят 150-летию русского и советского поэта, певца Петра Яркова.

Событие направлено на сохранение и развитие культурного наследия России, поскольку именно народные традиции лежат в основе современных направлений творчества.

Как сообщили в подмосковном Минкульте, заявки на участие в фестивале-конкурсе оставили более 70 коллективов и солистов. Общее количество участников превысит 200 человек, они будут представлять 25 муниципалитетов региона.

Помимо конкурсных выступлений, зрители смогут послушать народный хор студентов музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина, арт-фолк группу «Странник» из Пензы, а также посетить мастер-классы по вокалу.

Вход на событие свободный. Возрастное ограничение 6+.