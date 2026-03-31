Фестиваль фламенко прошел в Ступине

На сцене ступинского Дворца культуры завершился 14-й ежегодный фламенко-фестиваль. В этом году программа была одной из самых ярких и насыщенных.

Зрители получили возможность погрузиться в атмосферу Испании: выразительное фламенко и яркие фьюжн-постановки, веера, шали, кастаньеты, живой звук и эффектные номера, мастер-классы и фестивальная ярмарка.

Выступления растянулись на два дня. Они объединили на одной сцене профессиональных артистов и талантливых любителей со всей страны. Вход традиционно был свободным. В первый день проходили выступления солистов и коллективов под аккомпанемент живых музыкантов. Кульминацией дня стал вечерний гала-концерт «10 струн». На одной сцене встретились гитара фламенко и виолончель.

Во второй день свои умения продемонстрировали любительские коллективы и солисты, для которых фламенко — это не профессия, а любовь. Фестиваль показал многогранность испанского танца — от традиционных ритмов до современных сценический интерпретаций.